Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Петербурге отметят митинг-концертом «Za Россию!» в спортивно-концертном комплексе «Юбилейный». Одновременно эта акция будет посвящена поддержке российских военнослужащих, участвующих в освобождении Донбасса и спецоперации на Украине.

(сс) MrStepanovka СКК

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Перед началом концертной программы к участникам акции обратится губернатор Александр Беглов и другие руководители Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания, представители военно-патриотических и общественных организаций, деятели науки и культуры города.

В музыкальной программе примут участие Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, народная артистка России Валерия, народный артист России Александр Буйнов, заслуженная артистка России Зара, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, группа «Марсель». Ведущие: Людмила Ширяева и Василий Киров.