Москва, 18 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В целом лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге.

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"На сегодняшний день мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети», — заявила Самойлова.

«Есть некоторое снижение сегодня в аптеках, но эти лекарственные препараты, которые пропали в аптеках, в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть», — указала она.