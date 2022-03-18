Новосибирск, 18 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области объёмы строительства и ремонта дорог будут выполнены несмотря на санкции. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ремонт дороги

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«Темпы выполнения дорожно-строительных работ находятся на особом контроле, — подчеркнул глава министерства Анатолий Костылевский. — Запланированный в 2022 году объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог будет обеспечен».

Напомним, что в Новосибирской области создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики.