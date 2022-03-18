Абакан, 18 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Ансамбль хакасского танца «Кÿн сузы» Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова присоединился к эстафете, которая проходит по всей стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Хакасии Ансамбль хакасского танца «Кÿн сузы» Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова

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Танцевальный флешмоб призван показать объединяющую силу народов России. По словам участников акции, язык танца раскрывает самые тонкие человеческие переживания и эмоции.

«Танцу не нужен перевод. С его помощью передаётся сила и духовная культура человека, пробуждаются его лучшие качества. Мы, жители России, такие разные, но сегодня всех нас объединяет желание быть вместе, быть со своей страной», — отметили участники.

Добавим, что акцию подхватили танцевальные коллективы практически во всех регионах страны.

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