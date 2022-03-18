Томск, , 08:20 — REGNUM В честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией молодёжь Томска развернула в центре города государственный флаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Шг Цитата из видео администрации Томской области

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В акции, как отмечается, приняли участие волонтёры из томских вузов, представители Российского союза молодежи, томского отделения Российских студенческих отрядов, волонтёры-медики, волонтеры Победы и так далее.

Напомним, 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов.

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