Вашингтон, 18 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Постоянный представитель Албании при Организации Объединенных Наций (ООН) Ферит Ходжа 17 марта выступил в Совете безопасности ООН с речью в поддержку Украины. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Политик подчеркнул, что Украина сопротивляется по-прежнему, хотя с начала операции вооруженных сил России прошло уже больше трех недель.

При этом Ходжа обратил внимание на массовый исход украинцев из страны.

«Страну покинули более 3 миллионов человек, это больше, чем население моей страны», — заявил Ходжа.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.