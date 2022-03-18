Красногорск, 18 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Уроженец Украины арестован по решению суда в Московской области за распространение призывов к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщила представитель следственного главка СКР по Подмосковью Ольга Врадий.

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25-летнего уроженца Украины обвиняют в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Для него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, рассказала Врадий ТАСС.

По данным следствия, 24 февраля обвиняемый разместил в одной из социальных сетей видеоролик со своим участием. Эксперты установили, что видео содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим, а именно — призывы к насилию и убийствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который призывал к убийству граждан России и их детей.

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