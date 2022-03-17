Москва, , 21:06 — REGNUM ГСУ следственного комитета (СК) России возбудил уголовное дело по факту призывов украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала убивать россиян и их детей, сообщает 17 марта пресс-служба ведомства.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В действиях Шарафмала замечены признаки преступлений по статьям 282 и 354 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, а также реабилитация нацизма и одобрение преступлений нацистов.

Напомним, 15 марта в эфире одного из центральных телеканалов Украины «24 канал» телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал всех украинцев к массовым убийствам русских, отдельно указав необходимость убивать детей. Для «убедительности» своих слов он привел в пример нацистского преступника Адольфа Эйхмана и его методы истребления народов.

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