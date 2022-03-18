Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области отметят восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией акцией #СвоихНеБросаем, он-лайн концертом «Крымская весна», лекцией по истории крымского полуострова и митингом-концертом в административном центре региона — Гатчине. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Ленобласти в 13:00 мск отметят у стелы «Гатчина — город воинской славы» на проспекте 25 Октября. В торжественном мероприятии примут участие члены совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района, студенты Государственного института экономики, финансов, права и технологий, военнослужащие учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны и жители и гости города.

Кроме того, в разных учебных заведениях региона пройдут памятные мероприятия. Так, для студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства пройдет открытая лекция «Мы вместе».

«Преподаватели расскажут об истории крымского полуострова, особенностях советского периода и значении возвращения Крыма в состав России, которое произошло 18 марта 2014 года», — рассказали в пресс-службе региона.

А сами студенты проведут в социальных сетях учреждения акцию #СвоихНеБросаем — в течение дня ребята будут публиковать видеоролики с вокальными и хореографическими номерами от творческих коллективов колледжа, сопровождая их хештегами #СвоихНеБросаем и #ZаМир.

Помимо этого, библиотека Ленинградского областного колледжа культуры и искусства приготовила студентам и всем любителям истории историко-биографическую публикацию о деятельности графа Кирилла Разумовского, назначенного императрицей Елизаветой Петровной гетманом Украины в 1750 году.

«В исследовании «Кирилл Разумовский: последний гетман Левобережной Украины» приведены факты, характеризующие личность деятеля, его промахи и заслуги на этом посту, документальные свидетельства реформ, проведенных Российским государством на Украине в период гетманства Разумовского, а также причины, по которым Екатерина II упразднила чин гетмана в 1764 году», — пояснили в обладминистрации.

Творческих номеров добавит областной Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица». На страницах оркестра в социальных сетях сегодня проходит акция «Крымская весна» — артисты размещают видео с концертов и праздничных мероприятий, которые проходили в Крыму в июне прошлого года.

Отметим, что тематические праздничные мероприятия 18 марта запланированы во всех 18 районах Ленинградской области.