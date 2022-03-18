Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Ростовская область отправила подарки донским военнослужащим, принимающим участие в специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.

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«Чувствовать поддержку не только родных и близких, но и абсолютно незнакомых людей в такой ситуации особенно важно. Подарки, которые подготовила и передала Ростовская область, обеспечат не только положительные эмоции, но и еще раз напомнят о том, что мы ими гордимся, желаем победы и ждем их возвращения», — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

Всего отправлено более 10 тонн гуманитарной помощи. Это чай, кофе, печенье, сгущённое молоко, фрукты, конфеты, мясные и рыбные консервы.