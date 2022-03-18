Донецк, 18 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Более 6 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике остаются без энергоснабжения, сообщили 18 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В штабе привели данныt министерства угля и энергетики республики, по которым в ДНР обесточены 72 трансформаторные подстанции, три котельные. Без энергоснабжения находятся 6104 абонента.

В штабе уточнили, что ремонтные работы начнутся после того, как это позволит обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли посёлок Кременец.