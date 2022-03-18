Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. На места западных компаний, покидающих рынок Санкт-Петербурга, могут прийти бизнесмены из восточных стран. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Picserver.org Инвестиции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

"В Петербург пришли инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии, стран арабского мира, других стран, которые готовы тоже вкладывать инвестиции в развитие нашего города», — сообщил Беглов.

Губернатор считает, что те компании, которые временно прекращают работу в Петербурге или уходят, рано или поздно захотят вернуться, однако состояние местного рынка может уже измениться. Процесс возвращения для них будет уже непростым.

Смольный вынужден пересматривать своё взаимодействие с инвесторами, на данный момент важнее всего сохранить рабочие места и оказать поддержку бизнесу. Эта мера уже реализуется. В частности за счёт создания оперативного штаба и рабочих групп.

«Мы ведём мониторинг крупнейших и системообразующих предприятий. Создали городской Центр кадровой мобильности, чтобы обеспечивать временное трудоустройство. Включать в программы обучения и опережающей переподготовки. Также прорабатываем организацию общественных работ», — подчеркнул губернатор.

Отметим, Александр Беглов также анонсировал выдачу льготных кредитов, увеличение госзаказов для предприятий. Промышленность города сможет получать налоговый вычет по инновациям.