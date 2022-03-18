Донецк, 18 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В освобождённой от украинских войск Волновахе ранены три мирных жителя, сообщили 18 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Mil.gov.ua Артобстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что освобождённый населённый пункт подвергся обстрелу вооружённых формирований Украины. В результате пострадали две женщины и один мужчина. Уточняется, что одна из пострадавших получила минно-взрывную рану, двое других — переломы конечностей. Им оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, над городом Рубежным поднят флаг Луганской Народной Республики.