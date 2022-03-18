Волгоград, 18 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходят 18 марта во всех муниципалитетах Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Акции и флешмобы пройдут как в очном, так и в онлайн-форматах. Жителей приглашают на автопробеги, военно-патриотические игры, концерты.

В Волгограде интерактивный парк «Россия — моя история» подготовил тематическую экскурсию «Полуостров Крым в истории Российского государства» и мультимедийную выставку «Признание в любви к Крыму», которая реализована совместно с волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И. Машкова и представляет собой 25 оцифрованных произведений живописи и графики.

В пойме реки Царицы Волгограда пройдёт главный праздник с митингом. Гостей также ждут полевая кухня, ярмарка, интерактивные площадки и выступление творческих коллективов.