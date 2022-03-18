Донецк, 18 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Россия в настоящее время создала бесполетную зону над республиками Донбасса. Об этом 18 марта заявил представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия — 24».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«С военной точки зрения, если серьезные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете говорят, «зонтик» или «купол» бесполетной зоны над нашими республиками (…)», — сказал он.

При этом Басурин утвердительно ответил на вопрос ведущего «России-24» о том, развёрнут ли такой «зонтик» бесполетной зоны в небе над республиками Донбасса.

«Да, я думаю — да», — отметил представитель НМ ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что за последние сутки из Мариуполя было эвакуировано 425 человек, в том числе 95 детей.