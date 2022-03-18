Берлин, 18 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Ни одна другая страна Европы не в состоянии победить Россию при прямом вооружённом конфликте. Об этом заявил французский военный эксперт Пьер Сервен в интервью германской газете Der Spiegel.

Спецназ Германии

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«В Европе ни одна страна не сможет одолеть Россию при прямом вооруженном столкновении», — рассказал Сервен.

По его словам, европейские страны «подвергли себя военной кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на США».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 марта опубликовал в личном телеграм-канале снимок со спутника с Крымом и Россией.