Берлин, 18 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Глава ассоциации строительной индустрии Германии (HDB) Тим Оливер Мюллер предупредил о возможной нехватке стройматериалов из-за событий на Украине.

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По его словам, в условиях санкций в Германии возникли проблемы с поставками таких важных строительных товаров, как, например, шурупы и гвозди.

«В настоящее время мы уже должны задать себе вопрос, какие проекты мы должны прекратить, а без каких мы не можем обойтись», — сказал он в интервью Funke.

Еще одной проблемой, добавил он, является рост цен на сталь, битум или алюминий, поэтому невозможно серьезно планировать, как раньше.