Брянск, 18 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для аэропорта Брянска, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе Росавиации.

Aero32.ru Международный аэропорт «Брянск»

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Аэропорт Брянска останется закрытым до 26 марта 2022 года 03:45 по московскому времени. Ограничение также действует ещё на 10 воздушных гаваней в городах центральной части и юга России.

Напомним, запрет на полёты введён с 24 февраля в связи в проведением специальной военной операции.