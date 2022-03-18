Новосибирск, 18 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Новосибирске пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса открылись в торговых центрах. Об этом сообщили в минпромторге региона.

РКК Гуманитарная помощь

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«Пункты работают в двух торговых центрах, на левом и на правом берегу, принимают товары разных категорий, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — Мы, как сибиряки, со всей широтой души и от всего сердца можем помочь людям, любая помощь будет важной и очень значимой».

Пункты сбора открыты в МФК «Сан-Сити» и ТЦ «Континент».