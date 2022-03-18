Москва, 18 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Россия решила пока не просить о голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине. При этом документ не отзывается, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя 17 марта в ходе выступления на заседании Совбеза.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Василий Небензя

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Голосование могло состояться 18 марта. Небензя рассказал о призывах западных стран не поддерживать резолюцию. Так, США и Албания распространили соответствующее письмо.

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнёров вплоть до экономического шантажа и угроз», — сказал российский постпред.

В связи с таким натиском на другие страны российская сторона приняла решение пока не запрашивать голосование по этому проекту, но и не отзывать его. Россия запросит срочное заседание по теме биолабораторий США на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Россия представила проект документа, в котором говорилось о необходимости через переговоры прекратить огонь на Украине. Перемирие нужно для «быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

Читайте также: Сеть: «Нужна своя ООН» — сети о гуманитарной резолюции России по Украине