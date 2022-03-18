Москва, 18 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира отделения старшего сержанта Родиона Попова в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины.

Минобороны РФ Старший сержант Родион Попов

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что во время выполнения специальной задачи группой под руководством старшего сержанта был обнаружен замаскированный склад с боеприпасами, который тщательно охраняли украинские националисты.

«Используя имеющийся боевой опыт, оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, в целях достижения внезапности и паники среди противника Родион Попов огнем из гранатомета уничтожил два вражеских грузовика», — говорится в сообщении.

Также указывается, что открывших беспорядочный ответный огонь украинских неонацистов уничтожила группа старшего сержанта.

«В результате оперативных и грамотных действий старшего сержанта Попова группой был захвачен склад с большим скоплением боеприпасов, гранатометов и стрелкового оружия. При этом сама группа российских военных потерь не понесла», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира отделения сержанта Алексея Гапченко в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России.