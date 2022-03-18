Москва, 18 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В России резко вырос спрос на презервативы, их скупают в ожидании дальнейшего роста цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

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Отмечается, что с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тыс. упаковок, на 33%, до 184,1 млн рублей — в денежном.

Значительный рост продаж презервативов в последние две недели почти на 26% по сравнению с предыдущими неделями изданию подтвердили в сети аптек «36,6».

По словам генерального директора компании «InfoLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, увеличение спроса на презервативы связаны с тревожными ожиданиями потребителей о росте стоимости импортной продукции.