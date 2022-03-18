Москва, 18 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Депутаты «Единой России» подготовили поправки об уголовном и административном наказании за производство и распространение фейков об органах госвласти, действующих за рубежом, в том числе участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

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Новые нормы коснутся в том числе Росгвардии, МЧС, а также российских посольств.

Изменения Госдума может рассмотреть на заседании 22 марта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России, поправки предполагают уголовную ответственность на срок до 15 лет.

Также Госдума приняла поправки о наказании за дискредитацию использования Вооруженных сил Росси, в том числе за призывы к воспрепятствованию использования войск.