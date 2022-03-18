Луганск, 18 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Над городом Рубежное, освобождённым от украинских боевиков, подняли флаг Луганской Народной Республики. Об этом сообщил советник главы ЛНР Родион Мирошник в телеграм-канале.

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"Над Рубежным уже поднят флаг ЛНР. Основные бои идут в Попасной и Северодонецке, на очереди Лисичанск», — написал он.

По словам Мирошника, данные населённые пункты являются крупными промышленными центрами с большой промышленной зоной и жилой застройкой. В них стянуты украинские формирования со всей округи. При этом техника и батареи прикрываются жилыми домами.