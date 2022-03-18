Симферополь, 18 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Возвращение Крыма домой, в Россию, стало возможным благодаря историческим решениям президента Владимира Путина. Об этом говорится в адресованном жителям поздравлении главы Республики Крым Сергея Аксёнова с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

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«Поздравляю вас с главным праздником нашего российского полуострова — Днем воссоединения Крыма с Россией! Восемь лет назад мы вернулись домой. Это стало возможным благодаря единству крымчан, благодаря историческим решениям нашего президента», — говорится в поздравлении Аксёнова.

Глава региона напомнил, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало причиной колоссальных геополитических сдвигов.

«И Крымская весна, и восстание героического Донбасса, и специальная военная операция, которую вынуждена проводить наша страна, чтобы обеспечить свою безопасность и спасти братский украинский народ, — все это части огромного исторического процесса, который неизбежно приведет к восстановлению единства Русского мира», — обратился Аксёнов к крымчанам.

Сегодня, 18 марта, в России отмечают восьмую годовщину возвращения в состав страны Крыма и Севастополя. Во всех регионах России запланированы праздничные мероприятия.