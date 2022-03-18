Сидней, Австралия, 18 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. За минувший день в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) выявили еще 20 050 случаев заражения коронавируса. Об этом 18 марта сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новая цифра свидетельствует о незначительном снижении по сравнению с 20 087 случаями коронавируса, зарегистрированными 17 марта. За последние 24 часа в регионе еще шесть человек скончались от COVID-19.

Число госпитализированных с COVID-19 увеличилось до 1060 пациентов. В настоящее время в реанимации с диагнозом COVID-19 находятся 32 человека.

«По мере распространения подштамма «Омикрона» BA.2 эксперты обеспокоены тем, что реальное число случаев заражения может быть намного выше», — пишут журналисты.