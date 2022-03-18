Рогозин сравнил Россию с Богом с картины «Сотворение Адама»
Москва, 18 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 марта опубликовал в личном телеграм-канале снимок со спутника с Крымом и Россией.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин
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Автор наложил на снимок фрагмент фрески Микеланджело «Сотворение Адама». На получившемся изображении рука Адама со стороны Крыма и рука Бога со стороны России сходятся в районе Крымского моста.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта отмечается восьмилетие воссоединения Крыма с Российской Федерацией.