Москва, 18 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 марта опубликовал в личном телеграм-канале снимок со спутника с Крымом и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Автор наложил на снимок фрагмент фрески Микеланджело «Сотворение Адама». На получившемся изображении рука Адама со стороны Крыма и рука Бога со стороны России сходятся в районе Крымского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта отмечается восьмилетие воссоединения Крыма с Российской Федерацией.