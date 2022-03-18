Москва, 18 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили бронетехнику и склады с боеприпасами ВС Украины беспилотным летательным аппаратом «Форпост» с высокоточным ракетным вооружением, сообщили в Минобороны РФ.

vitalykuzmin.net БПЛА «Форпост»

«Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение дня 17 марта 29 военных объектов украинских нацистов были поражены воздушными ударами беспилотников, вертолётов и оперативно-тактической авиации.

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