Симферополь, 18 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Масочный режим в Крыму, как требование о соблюдении социальной дистанции, пока отменены не будут. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов 17 марта в эфире телеканала «Миллет». Решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

Sev.gov.ru Масочный режим

«Прошу крымчан набраться терпения и с пониманием отнестись к данному решению. Увы, угроза все еще остается, несмотря на ранее декларированное нами заявление», — сказал глава республики.

Все прочие ограничения в регионе были сняты.

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил по планах об отмене масочного режима в регионе.