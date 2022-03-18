Москва, 18 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. О героических действиях командира инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщили 18 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Полковник Марков

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Уточняется, что инженерно-штурмовое отделение тактической группы под руководством полковника Дмитрия Маркова вело инженерную разведку местности в ходе совершения марша в район головного сооружения гидроузла Северо-Крымского канала.

«Прибыв в назначенный район, в результате проведенной на гидроузле разведки, полковником Дмитрием Марковым вместе с личным составом отделения были обнаружены самодельные взрывные устройства на входной двери, а также на механизмах гидроузла, общей массой три килограмма в тротиловом эквиваленте, которые были на месте обезврежены российскими военными», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что группа под командованием полковника сосредоточенными зарядами подорвала и разрушила заваренные и заблокированные шлюзы гидроузла, что обеспечило ток воды по Северо-Крымскому каналу.

Также отмечается, что под непосредственным руководством Маркова был проведен подрыв дамбы, которая блокировала течение воды по Северо-Крымскому каналу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что позиция властей Украины не позволяет Вооруженным силам России эвакуировать с территории этой страны всех желающих.