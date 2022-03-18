Москва, 18 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Российское правительство намерено направить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан. Деньги планируется выделить из федерального бюджета, пишет 18 марта газета «Известия».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди, идущие по улице

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Издание ссылается на рабочую версию плана правительства по поддержке экономики РФ в условиях санкций. На выплаты семьям с невысокими доходами, имеющим детей в возрасте от восьми до 16 лет, пойдет 363 млрд рублей.

Ещё 173 млрд рублей пойдут на стимулирование рынка труда, в том числе 94 млрд рублей выплатят в качестве пособий по безработице. Из оставшихся 79 млрд рублей около 18 млрд пойдут на организацию общественных работ, 34,5 млрд рублей — на организацию временных работ попавших под риск увольнения, около 12 млрд — на организацию переобучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки тех, кто ищет работу.

Ещё 14,7 млрд рублей составят субсидии на переобучение работников промпредприятий при изменении функциональных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты семьям с детьми в возрасте 8−16 лет начнутся в мае, а начислять их будут с 1 апреля. Об этом накануне заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

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