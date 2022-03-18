Астана, 18 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 44 случая заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в республике выявили 1 304 767 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 283 832 человека, в том числе 703 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 8350 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 670 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 653 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки был один такой случай.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 78 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 509 человек. Выявили две смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.