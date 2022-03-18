Берлин, 18 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Германии за сутки коронавирусом заразились 297 845 человек, что стало самым высоким показателем за всё время пандемии. Об этом 18 марта сообщил Институт вирусологии им. Роберта Коха.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущий максимум был зафиксирован 17 марта, когда был выявлен 294 931 случай заражения за сутки. Умерли 226 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 18 287 986 жителей Германии. Общее число летальных исходов достигло 126 646. Выздоровели 14 323 500 человек.