Москва, 18 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Беспилотные летальные аппараты (ВПЛА) Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по украинским складам с вооружением и боеприпасами, сообщили 18 марта в Министерстве обороны России.

Mil.ru Запуск БПЛА

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В министерстве рассказали, что ударные беспилотники ВКС РФ нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике вооружённых формирований Украины, а также по складам с вооружением и боеприпасами.

Как сообщало ИА REGNUM, ВФУ пытаются нанести максимальный ущерб населению и жилой застройке городов, где продолжается разгром украинской группировки. Так, в ДНР рассказали, что такая ситуация сложилась в Мариуполе. Там украинская техника ведёт беспорядочную стрельбу.