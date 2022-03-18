Баку, 18 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 17 марта выявили 99 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 5677 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии в стране выявили 791 176 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 780 302 человека, в том числе 315 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1233 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9641 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 115 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 5337 тестов. Выздоровевшими медики признали 159 человек. Смерть наступила у шести пациентов с диагнозом COVID-19.