Париж, 18 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

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Главы двух государств обсудили переговоры между представителями Украины и России, а также французскую военную и гуманитарную помощь.

Эммануэль Макрон, со своей стороны, подтвердил готовность продолжать и усиливать поддержку Франции, особенно в гуманитарных и оборонных вопросах. Главы двух государств договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни. Президент Франции не исключил поездки в Киев и Москву для встреч со своими украинскими и российскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовая помощь в размере €300 млн будет направлена в ближайшее время Украине властями Франции, 17 марта сообщили в пресс-службе французского министерства иностранных дел со ссылкой на главу ведомства Жан-Ива Ле Дриана.