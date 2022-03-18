Москва, 18 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Более 10 тыс. человек — беженцы из Донбасса и с Украины — получили психологическую помощь от специалистов МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Психологи проводят для прибывших в Россию людей консультации, групповые и индивидуальные занятия. Беженцам рассказывают о специальных упражнениях для эмоционально-психологической разгрузки.

«Всего к работе с беженцами привлечены более 150 психологов РСЧС», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что около 2,7 млн человек попросили вывезти их с Украины в Россию.

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