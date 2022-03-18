Донецк, 18 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка украинскими вооружёнными формированиями погибли жители города, сообщили в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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По оперативной информации, в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибли четыре жителя Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики пытаются нанести ущерб Мариуполю и расстреливают жителей города перед окончательным поражением. По городу кочует украинская техника, устраивая беспорядочную стрельбу.