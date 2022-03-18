Четыре жителя Донецка погибли в результате обстрела
Донецк, 18 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка украинскими вооружёнными формированиями погибли жители города, сообщили в ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Войска
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По оперативной информации, в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибли четыре жителя Донецка.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики пытаются нанести ущерб Мариуполю и расстреливают жителей города перед окончательным поражением. По городу кочует украинская техника, устраивая беспорядочную стрельбу.