Сочи, Краснодарский край, 18 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. До 26 марта продлены ограничения авиационного сообщения в аэропортах на юге России, которые были введены с 28 февраля текущего года. Об этом 18 марта сообщает оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

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"Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

При этом имеются ввиду аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. В то же время, аэропорт Сочи ведет работу в штатном порядке.

Отметим, ранее ограничения авиасообщения в аэропортах на юге России было продлено до 20 марта из-за того, что территории воздушных гаваней в указанной части страны были признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.