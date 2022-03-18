Донецк, 18 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Мариуполе украинские националисты пытаются нанести максимальный ущерб городу, сообщили 18 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В штабе рассказали, что ВСУ и националисты в Мариуполе терпят поражение, и перед окончательным разгромом пытаются нанести максимальный ущерб городу.

«Националисты продолжают занимать жилые дома и квартиры, откуда ведут огонь по населению и нашим войскам. Кочующая по городу украинская техника ведёт беспорядочный огонь, убивает мирных жителей», — рассказали в штабе.

В штабе отметили, что несмотря на такие действия украинских вооружённых формирований, разгром их группировки продолжается.