Братск, Иркутская область, 18 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в условиях антироссийских санкций рекомендовал взять на вооружение опыт Братска по установлению ставки платы в один рубль за аренду земельного участка под объектами муниципальной собственности. Об этом сообщает телеграм-канал правительства региона по итогам заседания штаба по стабилизации экономики.

Флаг Иркутской области

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По словам губернатора, отдельные муниципалитеты региона принимают свои меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций.

«Власти Братска до конца года установили ставку арендной платы за земельные участки под объектами муниципальной собственности в один рубль и отменили начисление пени по таким договорам аренды. Рекомендую всем муниципальным образования взять этот опыт на вооружение. Главным приоритетом нашей работы является помощь жителям Иркутской области», — подчеркнул глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в Иркутской области в максимально короткие сроки будет принят ряд региональных нормативно-правовых документов. В частности идёт речь о расширении льгот.

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