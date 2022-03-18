Донецк, 18 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В представительстве рассказали, что огонь вёлся со стороны населённого пункта Верхнеторецкое, контролируемого украинскими войсками. В 7:30 зафиксирована стрельба в сторону Пантелеймоновки из стрелкового оружия, в 7:40 — из БМ-21 «Град», было выпущено десять ракет.

Отметим, что ранее Пантелеймоновку освободили от боевиков силы ДНР.