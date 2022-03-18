Белград, 18 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Во время матча Лиги Европы между белградским футбольным клубом «Црвена звезда» и командой из «Глазго Рейнджерс» сербские болельщики вывесили на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде огромные плакаты в поддержку России со списком интервенций США в другие страны с 1950 года. Об этом 18 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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На них указаны такие вторжения американской армии, как нападение на Кубу (1961), Вьетнам (1961), Ирак (1991), Югославия (1999), Афганистан (2001), а также Ливия (2011), Сирия (2011) и др.

«Все, что мы говорим: дайте миру шанс», — также было написано еще на одном огромном плакате.

При этом матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Црвены звезды», однако сербская команда выбыла из турнира Лиги Европы по итогам двух матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ясиноватой Донецкой Народной Республики в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница.