Сухум, 18 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 17 марта в ходе 150 исследований выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 71 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 16 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 050 носителей SARS-CoV-2. Из них 48 163 человек признали выздоровевшими, данных за последние сутки нет. За всё время 669 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток таких случаев на зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 52 носителей SARS-CoV-2 в результате 160 исследований. За сутки не зарегистрировали смертей пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 104 человека.