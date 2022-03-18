Москва, 18 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Запрет на перелёты гражданских воздушных судов продлены Минтрансом РФ до 26 марта в воздушном пространстве над южными регионами России. Об этом 18 марта сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

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По данным источника в Минтрансе России, запрет на перелёты в южных регионах страны продлевается ещё на шесть дней, с 20 до 26 марта текущего года.

Текущее распоряжение о запрете на перелёты действовало до 20 марта текущего года. Ограничение было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на территории Украины.

Авиакомпаниям рекомендовано для организации внутренних пассажирских перевозок использовать альтернативные маршруты через аэропорты в городах Сочи, Минеральные воды, Волгоград, Москва и Ставрополь.