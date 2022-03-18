Луганск, 18 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Украинские боевики по состоянию на утро пятницы, 18 марта, пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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Уточняется, что по состоянию на 07:00 (совпадает с мск) обстрелу со стороны ВСУ подверглись пять населённых пунктов.

Также указывается, что в Первомайске в результате обстрела получили повреждения шесть жилых домов, дошкольное учебное заведение ясли-сад «Аленький цветочек» и котельная №8, из-за чего без отопления остались 45 домов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли поселок Фрунзе в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением артиллерии калибра 122 мм.