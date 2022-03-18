Париж, 18 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Финансовая помощь в размере €300 млн будет направлена в ближайшее время Украине властями Франции, 17 марта сообщили в пресс-службе французского министерства иностранных дел со ссылкой на главу ведомства Жан-Ива Ле Дриана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

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В МИД Франции отметили, что дополнительная поддержка обсуждалась в ходе недавнего разговора Ле Дриана с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Европейская комиссия пообещала выделить Киеву сумму в €300 млн в качестве экстренной макрофинансовой помощи. 16 марта американский президент Джо Байден заявил, что США передаст Украине военную помощь на общую сумму в $1 млрд.