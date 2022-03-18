Вашингтон, 18 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Возможная приостановка членства России во Всемирной турорганизации Организации Объединенных Наций (UNWTO) может стать пагубным прецедентом для функционирования многосторонней системы. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Литвы, Польши, Словении и Украини направили запрос в совет о приостановке членства России в турорганизации ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Верховной рады Украины призвали исключить Россию из Совета Безопасности ООН, а глава МВД Великобритании Прити Пател вместе с главами МВД США, Канады и других стран призвала Интерпол принять решение о приостановке доступа России к системе организации.