Новосибирск, 18 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Новосибирская область полностью гарантирует продовольственную безопасность для своих жителей. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

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Он подчеркнул, что область, в случае необходимости, сможет помочь соседним регионам.

Отметим, что по словам губернатора Андрея Травникова, посевная кампания в Новосибирской области пройдёт в запланированных объёмах. Он уточнил, что «не в первый раз мы переживаем непростые времена».

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