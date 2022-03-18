Тбилиси, 18 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Батуми, потребовал усилить режим антироссийских санкций, сообщает gov.ge.

Gov.ge Матеуш Моравецкий и Ираклий Гарибашвили

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Мы должны сделать все, чтобы остановить российскую агрессию. Мы хотим углубить санкции, уже принятые Советом Европы и Европейской комиссией. К каждому разрушенному, разбомбленному дому следует добавить еще одну санкцию. Такой варварский подход к Украине неприемлем», — сказал Моравецкий.

Что касается участия Грузии в санкциях против России, премьер-министр Польши отметил, что «слышны голоса» о пассивности Грузии, но он сказал, что после сегодняшней встречи он убедился, что страна делает все, чтобы остановить «российскую агрессию».

«Ходят слухи, что Грузия не полностью вовлечена в эти санкции, но господин премьер-министр заверил меня, что Грузия делает все, чтобы остановить эту агрессию и защитить демократические ценности, поддержать свободу и суверенитет Украины. Кто может лучше понять украинцев, если не грузины, поскольку Абхазия и Южная Осетия составляют 20 процентов территории страны, в настоящее время оккупированной оккупантами. Агрессия, которая была в 2008 году, всё еще ощущается в Грузии. Поэтому Польша по-прежнему поддерживает и будет продолжать поддерживать Грузию на ее пути к интеграции в ЕС. Мы уверены, что каждая страна имеет право выбирать так, как она хочет. Я хотел бы отметить, что место Грузии — в Европейском союзе», — сказал премьер-министр Польши.